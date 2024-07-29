Sorgun'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı - Son Dakika
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Sorgun'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı

Sorgun ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtımına Kaymakam İhsan Emre Aydın da katıldı. Aydın, muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir ay olduğunu belirterek, aşure dağıtımının ardından köydeki yaşlıları ziyaret etti.

29.07.2024 15:21
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Sorgun ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Aşağı Cumafakılı köyünde düzenlenen aşure dağıtımına katılan Kaymakam İhsan Emre Aydın, muharrem ayının aşure ayı olduğunu belirterek, kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle aşure dağıttıklarını söyledi.

Bereketin, paylaşmanın bir ve beraber olma bilincinin en üst noktaya eriştiği muharrem ayında, ortak sevinç ve hüznün birlikte yaşandığını ifade eden Aydın, "Muharrem ayının ülkemize, tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin perçinlenmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

Aşure dağıtımının ardından Aydın, köydeki yaşlıları ziyaret etti.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve SYDV Müdürü Yasin Tıraşoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

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