Sorgun'da Tarım Fuarı Başladı - Son Dakika
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Sorgun'da Tarım Fuarı Başladı

Sorgun\'da Tarım Fuarı Başladı
04.06.2026 15:21
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 4. Tarım, Hayvancılık ve Ticaret Fuarı açıldı; Yozgat tarımsal liderliğini vurguladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 4. Tarım, Hayvancılık ve Ticaret Fuarı başladı.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle Kaplıcalar mevkisinde gerçekleştirilen açılışa katılan Vali Mehmet Ali Özkan, fuarı gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Özkan, burada gazetecilere, kentte tarımsal altyapı ve sulama yatırımlarının sürdüğünü, çiftçilerin modern ekipmanlarla buluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Yozgat'ın tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Bugün Yozgat, coğrafyasıyla Türkiye'nin 14. büyük ili olmasının yanı sıra tarihiyle de ülkemizin önemli tarım kentlerinden biridir. Yeşil mercimek üretiminde Türkiye birincisi, nohutta ikinci, şeker pancarında üçüncü, buğdayda ise beşinci sıradayız. Ülkesinin insanını besleyen beş büyük ilden biriyiz. Alın terini teknoloji ve sermayeyle buluşturan, tarım makineleri üretiminde birçok alanda ilk sıralarda yer alan bir iliz. Bu ve benzeri organizasyonlar, ilimizden, ülkemizden ve yurt dışından gelen yatırımcı firmaları buluşturacak, şehrimizin ekonomik hayatına katkı sağlayacak ve tarımsal modernizasyonun önünü açacaktır."

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan da fuarın her yıl daha da geliştiğini belirterek, organizasyonun üretimde verimliliğin artırılması ve teknolojik yeniliklerin üreticilerle buluşturulması amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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