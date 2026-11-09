Sorgun'da Türk Kızılay Şubesi 15 okulda yaklaşık 1500 öğrenciye gönüllülüğü tanıttı - Son Dakika
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Sorgun'da Türk Kızılay Şubesi 15 okulda yaklaşık 1500 öğrenciye gönüllülüğü tanıttı

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Sorgun\'da Türk Kızılay Şubesi 15 okulda yaklaşık 1500 öğrenciye gönüllülüğü tanıttı
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Sorgun'daki 15 ilkokul, ortaokul ve lisede Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 1500 öğrenciye yardımseverlik, dayanışma ve gönüllülük anlatıldı. Öğrencilere Kızılay'ın faaliyetleri anlatıldı; rozet ve Kızılay kulüplerine hediye dağıtıldı.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 1500 öğrenciye yardımseverlik, dayanışma ve gönüllülük konularında bilgi verildi.

İlçedeki 15 ilkokul, ortaokul ve lisede öğrencilerle bir araya gelen Türk Kızılay görevlileri, kurumun faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Etkinliklerde öğrencilere Türk Kızılayın tarihçesi, insani yardım faaliyetleri, afetlerde üstlendiği görevler ve gönüllülüğün toplumsal dayanışmadaki önemi anlatıldı.

Öğrencilere Kızılay rozetleri dağıtılırken, okullardaki Kızılay kulüplerine çeşitli hediyeler verildi.

Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Mevlüt Değerli, açıklamasında, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA
KızılayHediyeEğitimGüncelSon Dakika

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