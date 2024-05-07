Sorgun'da Yeni Okullar Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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Sorgun'da Yeni Okullar Hizmete Açılıyor

Sorgun\'da Yeni Okullar Hizmete Açılıyor

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Osman Çavuş Anaokulu ve 100. Yıl Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun 2024-2025 eğitim öğretim yılında hizmete açılacağını duyurdu. Her iki okulun inşaatı tamamlandı ve eğitim öğretime hazır hale getirildi. Yeni okullar, modern mobilyaları, geniş oyun alanları ve donanımlarıyla öğrencilere hizmet verecek.

07.05.2024 13:43
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Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, yapımı tamamlanan Osman Çavuş Anaokulu ile 100. Yıl Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun 2024-2025 eğitim öğretim yılında hizmete açılacağını söyledi.

Öcal, AA muhabirine, her iki okulun inşaatının tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirildiğini belirtti.

Osman Çavuş Anaokulu'nun 8 derslikli olduğunu anlatan Öcal, "Modern mobilyaları, geniş oyun alanı, park ve çardakları ile yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı. Ahmet Efendi Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun inşaatı da tamamlandı. Donanımları geldi, yerleştirildi. Emeği geçen yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sorgun'da Yeni Okullar Hizmete Açılıyor - Son Dakika

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