Sorgun\'da Yeni Spor Tesisleri Hayata Geçiyor

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçe merkezinde inşaatı devam eden spor tesislerini inceledi.

Tesislerin tamamlandığında sporun geniş kitlelere yayılacağını belirten Aydın, ilçe merkezindeki okulların bahçesine 4 sentetik çim futbol sahası, 4'er basketbol ve voleybol sahası yapılacağını söyledi.

Aydın, hedeflerinin gelecek eğitim öğretim yılına kadar tesisleri tamamlayarak öğrencilerin hizmetine sunmak olduğunu ifade etti.