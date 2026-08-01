Sorgun Otu ile Hayvancılığa Yeni Soluk - Son Dakika
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Sorgun Otu ile Hayvancılığa Yeni Soluk

Sorgun Otu ile Hayvancılığa Yeni Soluk
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Malatya'da deneme ekimi yapılan sorgun otu, düşük su ihtiyacı ve yüksek verimiyle üreticiyi sevindirdi.

Malatya'da hayvancılığın kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla deneme ekimi yapılan sorgun otu, düşük su ihtiyacı, verim yüksekliği ve yaban hayvanlarının zarar vermemesi gibi özellikleriyle üreticinin yüzünü güldürdü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle Dilek Mahallesi'nde deneme ekimi gerçekleştirilen sorgun otu, sulak şartlarda dekarda 6-7 ton, kurak şartlarda en az 3 ton verim potansiyeli, mısıra göre daha az su istemesi ve yılda 2-4 kez biçilebilmesiyle üreticinin ilgisini çekti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Malatya'da meyveciliğin yanı sıra bitkisel üretime paralel olarak hayvancılığın da geliştiğini söyledi.

Kentte yaklaşık 200 bin büyükbaş ve 380 bin civarında küçükbaş hayvan bulunduğunu belirten Akar, yetiştiricilerin kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Yonca ve korunga gibi kaliteli yem bitkilerinin üretiminin desteklendiğini aktaran Akar, bu kapsamda sorgun otunun da deneme ekimini yaptıklarını dile getirdi.

"Önümüzdeki süreçte daha yoğun şekilde ektirmek istiyoruz"

Sorgun otunun yüksek enerji ve protein içeriğine sahip olduğunu anlatan Akar, şöyle konuştu:

"Yüksek enerji ve protein içeriği olması nedeniyle sorgun otunun deneme ekimini bu yıl yaptık. Sorgun otu hem kıraç şartlarda hem de sulu arazilerde yetişebiliyor. Sulak şartlarda 6-7 ton, kurak şartlarda en az 3 ton verimi olan, yılda 2 ile 4 defa biçilebilen bir yem bitkisi. Önümüzdeki süreçte bu bitkiyi çiftçilerimize daha yoğun şekilde ektirmek istiyoruz."

Bu yıl Malatya'da 3 üreticinin sorgun otu ektiği bilgisini veren Akar, kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması açısından bitkinin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Akar, "Bakanlığımızın dekara temel ve planlı destek kapsamında 806 lira desteği var." dedi.

Deneme ekimi için bir firmanın kendilerine sorgun otu tohumu gönderdiğini anlatan Akar, uygun şartlarda çiftçilerin tarlalarına ekim yaptıklarını ve demonstrasyon çalışmasıyla bitkinin bölge çiftçisine gösterilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Akar, deneme ekiminden olumlu sonuç aldıklarını belirterek, üreticinin de bitkinin veriminden memnun olduğunu dile getirdi.

Sorgun otunun bir diğer avantajının da yaban hayvanlarının zarar vermemesi olduğunu aktaran Akar, üreticilerin domuzların yakınlardaki mısır tarlalarına girdiğini ancak sorgun ekili alana zarar vermediğini söyledi.

"Sorgun otunda domuz görmedik"

Üretici Bayram Yüksekler ise hayvanlarının kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla kendisine önerilen sorgun otunun ekimini yaptığını anlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik ekibinin ekimden hasada kadar tarlayı düzenli kontrol ettiğini belirten Yüksekler, "Biz burada olsak da olmasak da kontrol edip bize bilgi veriyorlardı." dedi.

Yemde şeker sağlayıcı melas açığını kapatmak amacıyla sorgun otunu tercih ettiklerini söyleyen Yüksekler, "Daha önce mısır ekiyordum, çeşitli zararlıları var. Koçan kurdundan tutun da yabani hayvanlar da taneye girdiği zaman tahrip ediyor. Domuz geliyor hem mısır koçanını yiyor hem de tahrip ediyor. Sorgun otunda domuz görmedik, domuz içine girip gizlenme bile yapmıyor." şeklinde konuştu.

Sorgun otunun mısıra göre daha az suyla yetiştiğini ifade eden Yüksekler, şöyle konuştu:

"Mısır gibi susadı mı hemen çökmüyor. Su geldi mi kaldığı yerden gelişmeye devam ediyor. Bu sene 15 dönüm kadar yer ektik. Şu an güzel görünüyor, biçildikten sonra silaj kalitesi ve dönüm verimini de göreceğiz."

Kaynak: AA

Osman Akar, Malatya, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sorgun Otu ile Hayvancılığa Yeni Soluk - Son Dakika

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