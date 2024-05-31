Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB İşbirliğinde Girişimcilik Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB İşbirliğinde Girişimcilik Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB İşbirliğinde Girişimcilik Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB işbirliğinde düzenlenen 'Girişimcilik Destekleri Bilgilendirme Toplantısı'nda, KOBİ uzman yardımcısı Mehmet Yaşar, KOSGEB'in girişimcilere sağladığı destekler, başvuru süreçleri ve desteklenen alanlar hakkında bilgi verdi. Üst limiti 2 milyon liraya kadar olan Girişimci Destek Programı'na başvuruların alınmaya başlandığını belirten Yaşar, işletme kuran girişimcilerin iş kurma desteğinden, faaliyet gösteren işletmelerin ise iş geliştirme desteğinden faydalanabileceğini söyledi. Girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve KOBİ'lerin desteklenmesi için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

31.05.2024 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB işbirliğinde "Girişimcilik Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantıda, KOBİ uzman yardımcısı Mehmet Yaşar, KOSGEB'in girişimcilere sağladığı destekler, başvuru süreçleri ve desteklenen alanlar hakkında bilgi verdi.

Üst limiti 2 milyon liraya kadar olan Girişimci Destek Programı'na başvuruların alınmaya başlandığını anlatan Yaşar, "Son başvuru tarihi 28 Haziran 2024 olan destek programından, son 1 yıl içinde işletme kuran üretim sektöründeki girişimciler iş kurma desteğinden, 3 yıldır faaliyet gösteren işletmeler ise iş geliştirme desteğinden faydalanabilir." dedi.

Yaşar, ilçede girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, KOBİ ve girişimcilerin gerek başlangıç yıllarında desteklenmesi gerekse mevcut durumda sağlanan desteklerden etkin yararlanmaları için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Mehmet Yaşar, Kosgeb, Sorgun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB İşbirliğinde Girişimcilik Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:18 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emeklilere Zam Yerine Büyük Şirketlere Vergi Affı Önerdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emeklilere Zam Yerine Büyük Şirketlere Vergi Affı Önerdi
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:39:59. #1.12#
SON DAKİKA: Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB İşbirliğinde Girişimcilik Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement