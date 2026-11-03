SOS, Berlin'de kabulünden 120 yıl sonra evrensel yardım çağrısı olmayı sürdürüyor

Dünyanın en tanınmış imdat sinyali SOS, 120 yıldır evrensel bir yardım sembolü olmaya devam ediyor.

3 Kasım 1906'da Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansta, denizlerde kullanılacak standart "imdat" çağrısı olarak kabul edilen SOS, aradan geçen 120 yılda dünyanın en tanınmış yardım çağrılarından biri haline geldi.

SOS, bugün yalnızca denizlerde değil, günlük yaşamda ve popüler kültürde de tehlike ve yardım ihtiyacının evrensel sembollerinden biri olarak kullanılıyor.

Uluslararası deniz haberleşmesine Berlin'de standart getirildi

Berlin'de 120 yıl önce denizlerdeki haberleşme sorununa çözüm bulmak amacıyla alınan karar, bugün teknolojinin değişmesine rağmen önemini koruyor.

20. yüzyılın başlarında denizlerde uluslararası kabul görmüş ortak bir acil yardım sinyali bulunmuyordu. Tehlike altındaki gemiler, diğer gemilere ulaşabilmek için bayrak ve ışık işaretlerinden roketlere, top atışlarından sis kornalarına kadar farklı yöntemlere başvuruyordu.

Telsiz telgrafın gelişmesiyle gemiler, uzak mesafelerden ve gece ya da sis gibi görüşün kısıtlı olduğu koşullarda da yardım çağrısı gönderebilir hale geldi. Ancak farklı ülkelerin ve telsiz şirketlerinin birbirinden farklı sinyaller kullanması, uluslararası haberleşmede ciddi sorunlara yol açıyordu.

Bu soruna çözüm bulmak amacıyla Almanya'nın daveti üzerine 27 ülkenin temsilcileri Ekim 1906'da Berlin'de bir araya geldi.

O dönemki Alman parlamentosunda düzenlenen konferansta, uluslararası deniz telsiz haberleşmesinin ortak kurallara bağlanması ele alındı.

3 Kasım 1906'da imzalanan Berlin Sözleşmesi ile farklı sistemler arasında haberleşmenin önü açılırken, tehlike çağrılarının bütün telsiz istasyonlarınca öncelikli ele alınması kararlaştırıldı. Bu kapsamda uluslararası acil durum sinyali olarak Mors alfabesinde 3 kısa sinyal "S" harfini, 3 uzun sinyal ise "O" harfini temsil ediyordu.

Böylece SOS işareti ortaya çıktı. Kararlaştırılan düzenleme, 1 Temmuz 1908'de yürürlüğe girdi.

Mors alfabesinden dijital dünyaya

Teknolojinin gelişmesiyle SOS'un denizcilikteki kullanım alanı da değişti. 1999'da yürürlüğe giren Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi (GMDSS), gemilerin uydu ve modern telsiz teknolojileri aracılığıyla dünyanın farklı bölgelerinden yardım çağrısı göndermesini mümkün kıldı.

Böylece bir dönem okyanuslarda mors alfabesiyle gönderilen 3 nokta ve 3 çizginin yerini, büyük ölçüde dijital iletişim sistemleri aldı. Buna rağmen SOS, gündelik yaşamın ve ortak kültürel hafızanın bir parçası olmayı sürdürüyor.