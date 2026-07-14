Sosyal Demokrasi Derneği'den, Çankaya Belediye Başkanı Güner'e Destek

(ANKARA) - Sosyal Demokrasi Derneği, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların Türkiye demokrasisi açısından son derece kaygı verici olduğunu belirterek, "Üyemiz Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yanında olduğumuzu, hukuk devleti, bağımsız yargı, halk iradesi ve yerel demokrasi ilkelerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Sosyal Demokrasi Derneği'nden yapılan açıklamada, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" tartışmalarıyla ana muhalefet partisini yargı eliyle tartışmalı hale getirme girişimleri sürerken, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisinin eklendiği, Çankaya Belediye Başkanı ve Dernek üyesi Hüseyin Can Güner'in gözaltına alındığı belirtildi.

Bu gelişmeyi, son dönemde ana muhalefeti ve yerel yönetimleri hedef alan siyasi atmosferden bağımsız değerlendirmenin mümkün olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir yandan iktidara uygun bir muhalefet partisi yaratmaya yönelik girişimler sürerken, diğer yandan halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının art arda gözaltına alınması, demokratik siyasetin yargı süreçleri üzerinden kuşatıldığı yönündeki kaygıları daha da büyütmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi, yalnızca Cumhuriyetimizin kurucu partisi değil, aynı zamanda dünyanın en büyük sosyal demokrat partilerinden biridir. Çankaya Belediyesi ise Türkiye'de sosyal demokrat belediyeciliğin en köklü ve en güçlü temsilcilerinden biridir. Sayın Hüseyin Can Güner, katılımcılığı, kamucu hizmet anlayışını ve toplumsal dayanışmayı esas alan yönetimiyle bu geleneğin önemli temsilcilerinden biri olmuştur."

Bugün hedef alınan yalnızca bir belediye başkanı ve bir belediye değildir. Hedef alınan, halkın sandıkta ortaya koyduğu irade, yerel demokrasi ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay iradesini tartışmalı hale getirmeye yönelik 'mutlak butlan' girişimleri ile seçilmiş CHP'li belediyelere yönelik operasyonların birlikte ortaya çıkardığı tablo, Türkiye demokrasisi açısından son derece kaygı vericidir.

Sosyal Demokrasi Derneği olarak, üyemiz Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yanında olduğumuzu, hukuk devleti, bağımsız yargı, halk iradesi ve yerel demokrasi ilkelerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."