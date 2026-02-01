Sodem Yönetim Kurulu, Kadıköy'de Toplandı

(İSTANBUL) - Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Toplantısı, SODEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kadıköy Belediye Başkanlığı binasında dün gerçekleştirilen SODEM Yönetim Kurulu Toplantısı'na SODEM üyesi belediyelerin başkanları da katıldı. Heyet arasında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz yer aldı.

Toplantının ardından Kadıköy Belediyesi'nin yürüttüğü hizmet ve projeler, toplantıya katılan belediye başkanlarına yerinde tanıtıldı. Kadıköy Belediyesi'ne bağlı yaklaşık 11 farklı birimi kapsayan gezi programında; Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Müjdat Gezen Çocuk Yuvası, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Acıbadem Bostanı, Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, Acıbadem İDEA, Alan Kadıköy, Geçici Hayvan Bakımevi, Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı, Kozzy İDEA ve Kalamış Buzzfest ziyaret edildi.

Ziyaretlerde Kadıköy Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı, çocuklara, gençlere, hayvanlara ve afet bilincine yönelik projeleri katılımcılara aktarıldı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Kösedağı, ortak çalışmaların önemine dikkati çekerek, "Ortak projelerimizi Türkiye'de yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek. Kültürden sanata, afet yönetiminden kentsel dönüşüme kadar birçok alanda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal demokrat belediyeler olarak deneyim paylaşımı ve iş birliğimizi her zaman güçlü tutacağız. Katılan tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.