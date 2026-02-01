Sodem Yönetim Kurulu, Kadıköy'de Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sodem Yönetim Kurulu, Kadıköy'de Toplandı

01.02.2026 14:19  Güncelleme: 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın ev sahipliğinde toplandı. Toplantıya katılan belediye başkanları, Kadıköy Belediyesi'nin hizmet ve projelerini yerinde inceledi.

(İSTANBUL) - Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Toplantısı, SODEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kadıköy Belediye Başkanlığı binasında dün gerçekleştirilen SODEM Yönetim Kurulu Toplantısı'na SODEM üyesi belediyelerin başkanları da katıldı. Heyet arasında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz yer aldı.

Toplantının ardından Kadıköy Belediyesi'nin yürüttüğü hizmet ve projeler, toplantıya katılan belediye başkanlarına yerinde tanıtıldı. Kadıköy Belediyesi'ne bağlı yaklaşık 11 farklı birimi kapsayan gezi programında; Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Müjdat Gezen Çocuk Yuvası, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Acıbadem Bostanı, Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, Acıbadem İDEA, Alan Kadıköy, Geçici Hayvan Bakımevi, Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı, Kozzy İDEA ve Kalamış Buzzfest ziyaret edildi.

Ziyaretlerde Kadıköy Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı, çocuklara, gençlere, hayvanlara ve afet bilincine yönelik projeleri katılımcılara aktarıldı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Kösedağı, ortak çalışmaların önemine dikkati çekerek, "Ortak projelerimizi Türkiye'de yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek. Kültürden sanata, afet yönetiminden kentsel dönüşüme kadar birçok alanda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal demokrat belediyeler olarak deneyim paylaşımı ve iş birliğimizi her zaman güçlü tutacağız. Katılan tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, Hayvan Hakları, Mesut Kösedağı, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sodem Yönetim Kurulu, Kadıköy'de Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Rahatlığa bak Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar Rahatlığa bak! Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

17:13
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
16:40
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek’in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
15:45
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 17:18:29. #7.11#
SON DAKİKA: Sodem Yönetim Kurulu, Kadıköy'de Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.