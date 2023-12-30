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Sosyal medya fenomenine hız cezası

Kuzey Marmara otoyolunda hız denemesi yaparak 200 kilometre hızı geçen ve sosyal medyada paylaşan Yaspe isimli fenomen, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

30.12.2023 - 10:37,
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KUZEY Marmara otoyolunda hız denemesi yaparak 200 kilometre hızı geçen ve sosyal medyada paylaşan Yaspe isimli fenomeni, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Yaspe isimli sosyal medya fenomeni, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli istikametinde, hız denemesi yaptı. Fenomenin 200 kilometre hızı geçtiği görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaştığı belirlendi. Sosyal medya fenomeninin sayfasında ve otoyol kameralarında inceleme yapan Trafik Jandarması ekipleri, denemenin saatini ve hangi güzergah üzerinde yapıldığını tespit etti. Söz konusu aracın tescil plakası üzerinden, '2918 Karayolları Trafik Kanunu'nun, Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak maddesinden cezai işlem uygulandı.

Sosyal medya fenomenine hız cezası
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomenine hız cezası - Son Dakika
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