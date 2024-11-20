Sosyal Medya Fenomenlerine Yasaklı Bahis Operasyonu: Yakalama Kararı Çıkarıldı - Son Dakika
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Sosyal Medya Fenomenlerine Yasaklı Bahis Operasyonu: Yakalama Kararı Çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis reklamı yapan sosyal medya fenomenleri hakkında yakalama kararı çıkardı. Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı, yurtdışında bulunanlar için de yakalama kararı alındı.

20.11.2024 08:47
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasadışı bahis reklam ve teşvikine yönelik soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yasadışı bahis reklam ve teşvikine yönelik başlattığı soruşturma derinleşiyor. Survivor ve Masterchef isimli yarışma programlarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Yasin Obuz'un da yasadışı bahis ve kumar sitelerinin reklamlarını yaptığı belirlendi. Yaklaşık 1 milyon takipçiye sahip olan Yasin Obuz'un, Instagramda kendi adına açılmış hesap üzerinden 3 farklı yasadışı bahis ve kumar sitesini tanıtarak kumarı teşvik edici içerikler paylaştığı belirtildi. Soruşturma kapsamında yasadışı bahis ve kumar sitelerinin reklamlarını yaptığı belirlenen sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkardı. Aynı soruşturmada şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in arasında olduğu 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Erbil ve Ortaç'a "ev hapsi" verilmişti. 12 şüpheli ise tutuklanmıştı. Yurtdışında oldukları tespit edilen sosyal medya fenomenlerinden Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan, Batuhan Karadeniz, Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal Medya Fenomenlerine Yasaklı Bahis Operasyonu: Yakalama Kararı Çıkarıldı - Son Dakika

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