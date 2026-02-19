Sosyal Medya Kullanıcısı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sosyal Medya Kullanıcısı Tutuklandı

19.02.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Sinan Demir, canlı yayındaki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.

Sosyal medya kullanıcısı Deniz Sinan Demir, çevrim içi bir platformdaki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Deniz Sinan Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlattığı soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Demir, canlı yayında kullandığı sözler nedeniyle gözaltına alındı.

Demir'in birlikte canlı yayın yaptığı içerik üreticisinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Demir, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan Demir, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheli Demir, ifadesinde, sosyal medya içerikleri ürettiğini, bir hafta önce tanıştığı bir kişinin daveti üzerine yapılan canlı yayının konusunun sohbet olduğunu belirtti.

Sohbetin ne ara dine geldiğini anlamadığını savunan Demir, sözlerinden dolayı pişman olduğunu anlattı. Demir, serbest bırakılmayı talep etti.

Hakimlik, şüphelinin üzerine atılı suçun niteliği, ikrarı, bilirkişi raporu ve kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığını dikkate alarak, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kanaatiyle tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, gözaltına alınan Demir'in birlikte canlı yayın yaptığı içerik üreticisi H.Ç. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında çevrim içi bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama, el koyma talimatı verildiği de açıklamada kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Deniz Sinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal Medya Kullanıcısı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:46:40. #7.11#
SON DAKİKA: Sosyal Medya Kullanıcısı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.