Sosyal Medya Kullanıcısı Tutuklandı

Sosyal medya kullanıcısı Deniz Sinan Demir, çevrim içi bir platformdaki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Deniz Sinan Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlattığı soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Demir, canlı yayında kullandığı sözler nedeniyle gözaltına alındı.

Demir'in birlikte canlı yayın yaptığı içerik üreticisinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Demir, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan Demir, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheli Demir, ifadesinde, sosyal medya içerikleri ürettiğini, bir hafta önce tanıştığı bir kişinin daveti üzerine yapılan canlı yayının konusunun sohbet olduğunu belirtti.

Sohbetin ne ara dine geldiğini anlamadığını savunan Demir, sözlerinden dolayı pişman olduğunu anlattı. Demir, serbest bırakılmayı talep etti.

Hakimlik, şüphelinin üzerine atılı suçun niteliği, ikrarı, bilirkişi raporu ve kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığını dikkate alarak, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kanaatiyle tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, gözaltına alınan Demir'in birlikte canlı yayın yaptığı içerik üreticisi H.Ç. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında çevrim içi bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama, el koyma talimatı verildiği de açıklamada kaydedilmişti.