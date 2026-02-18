Sosyal Medya Kullanıcısına Soruşturma - Son Dakika
Sosyal Medya Kullanıcısına Soruşturma

18.02.2026 14:30
Deniz Sinan Demir, halkı tahrik suçlamasıyla soruşturuluyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında online bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama, el koyma talimatı verildiği de kaydedildi.

Kaynak: AA

