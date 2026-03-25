Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sosyal Medya Tehdidi: Şüpheli Tutuklandı

25.03.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 yaşındaki Mattia'nın annesine hakaret eden zanlı, tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Kadıköy'de, bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarette bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin, 21 Mart'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurarak, sosyal medyada çeşitli hesaplardan tehdit ve hakaret içerikli yorumlar ve mesajlar aldığını bildirmesi üzerine yapılan çalışmada gözaltına alınan şüpheli M.E.U'nun (34) Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüpheli tutuklandı.

Olay

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine müracaatta bulunarak, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli yorumlar ve mesajlar aldığını bildirmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Gasp Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli yürüttüğü çalışmada Minguzzi'ye mesaj gönderen ve tehdit içerikli paylaşım yapan zanlının M.E.U. (34) olduğu tespit edilmiş, Yalova'da gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirilmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 12:01:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.