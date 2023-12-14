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Sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan ve çeşitli görüntüler paylaşan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 6 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında işlem yapıldı. 4 şüpheli adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
14.12.2023 - 10:34,  Güncelleme: 10:35
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Sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan ve çeşitli görüntüler paylaşanlara yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y. ve N.G'yi gözaltına aldı.

Haklarında "müstehcenlik" gerekçesiyle işlem yapılan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 2 zanlı ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA
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Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Adliye, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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