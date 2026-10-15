Sosyal medyanın gençlere etkisi Erzurum'da Vali Baruş başkanlığında ele alındı - Son Dakika
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Sosyal medyanın gençlere etkisi Erzurum'da Vali Baruş başkanlığında ele alındı

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Sosyal medyanın gençlere etkisi Erzurum\'da Vali Baruş başkanlığında ele alındı
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Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında sosyal medyanın gençler üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği toplantı düzenlendi. Toplantıda olumlu-olumsuz etkiler, bilinçli ve güvenli internet kullanımı ile dijital risklere yönelik tedbirler ele alındı.

Erzurum'da sosyal medyanın gençler üzerinde etkileri konulu toplantı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş başkanlığındaki toplantıda, sosyal medyanın gençler üzerinde etkileri konusu değerlendirildi.

Sosyal medyanın gençler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin de tartışıldığı toplantıda, bilinçli ve güvenli internet kullanımı ile gençlerin dijital dünyada karşılaşabileceği risklere yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral katıldı.

Kaynak: AA
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