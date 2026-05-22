CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Sosyalist Enternasyonal:  Türkiye'nin Demokratik Sistemine Vurulmuş Bir Darbedir

22.05.2026 06:13  Güncelleme: 07:34
Sosyalist Enternasyonal, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin istinaf kararını 'Türkiye'nin demokratik sistemine vurulmuş bir darbe' olarak nitelendirerek, Özgür Özel ve seçilmiş yönetimle dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

(ANKARA) - Sosyalist Enternasyonal tarafından yayımlanan açıklamada CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin istinaf kararına tepki gösterilerek, "Türkiye'nin demokratik sistemine vurulmuş bir darbedir" ifadeleri kullanıldı.

Sosyalist Enternasyonal tarafından yayımlanan açıklamada, CHP liderliğine ilişkin son yargı kararından "son derece endişe duyulduğu" belirtilerek, Türkiye'deki istinaf mahkemesinin Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı seçimini ve son kurultaylarda alınan tüm kararları geçersiz saymasının "hukuka aykırı bir eylem" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda muhalefet belediye başkanını hedef alan sistematik baskı sürecinin bir parçası olduğu savunuldu.

"Türkiye Anayasası'na göre parti içi seçimlerde yetki yalnızca Yüksek Seçim Kurulu'ndadır" denilen açıklamada, hukuk uzmanlarına göre sivil mahkemelerin bu konuda yargı yetkisi bulunmadığı, Yüksek Seçim Kurulu'nun da Özgür Özel'in seçimini onayladığı kaydedildi."

Açıklamada, "Özgür Özel'in bu yöntemle önceki parti yönetimiyle değiştirilmesi girişimi, Türkiye'nin demokratik sistemine vurulmuş bir darbedir ve kesinlikle kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

Sosyalist Enternasyonal açıklamasının sonunda, "Temel ilkelerimize yönelik bu açık saldırı karşısında, Özgür Özel ve CHP'nin seçilmiş yönetimiyle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
