South Carolina'da 43 Maymun Kaçtı - Son Dakika
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South Carolina'da 43 Maymun Kaçtı

43 kobay maymun, kafes kapısının tam kapanmaması nedeniyle tesisten kaçtı. Yakalanmaları bekleniyor.

07.11.2024 20:46
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ABD'nin South Carolina eyaletinde tıbbi araştırmalar yapılan tesisten kobay olarak kullanılan 43 maymunun kaçtığı bildirildi.

Eyaletin Yemassee bölgesinin polis şefi Gregory Alexander, yeni başlayan çalışanın kafeslerin kapısını tam kapatmaması nedeniyle maymunların tesisten kaçtığını söyledi.

Kaçan 43 maymunun tıbbı araştırmalar yapılan tesiste kobay olarak kullanıldığını belirten Alexander, hayvanların şehir merkezine yaklaştığını ifade etti.

Alexander, maymunların hasta olmadığına dikkati çekerek, hayvanların yakalanmaları için tuzaklar kurulduğunu ve bakıcıları sayesinde kısa sürede tesise geri getirilebileceklerini kaydetti.

Polis, bölge sakinlerine önlem amacıyla pencere ve kapıları kapatmaları uyarısında bulundu.

Aynı tesisten 2014'te 26, 2019'da da 19 maymun kaçmıştı.

Kaynak: AA

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