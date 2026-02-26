Soyer'in Eşi Duruşmaya Katıldı - Son Dakika
Soyer'in Eşi Duruşmaya Katıldı

26.02.2026 13:44
İZBETON'a yönelik yolsuzluk davasında Neptün Soyer davayı takip etti. Duruşma ertelendi.

SOYER'İN EŞİ DE DAVAYI TAKİP ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri'nde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması, kimlik tespitinin ardından başladı. Duruşmaya başka bir soruşturmadan tutuklu olan Heval Savaş Kaya ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı. Zimmet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer de davayı takip etti. Duruşmada tutuksuz sanıklardan E.A.'ya söz verildi. 18 yıldır İZBETON engelli kadrosunda çalıştığını söyleyen E.A., "Suç işleyecek hiçbir şey yapmadım" dedi. Sanık Kaya'nın iç denetçilerin kendisine herhangi bir baskı yapıp yapmadığı sorusuna ilişkin E.A., "İç denetçiler tarafından izne çıkarıldım" yanıtını verdi.

'BASKIYA UĞRADIM'

Sanığın ardından tanıklara söz verildi. İZBETON'da kantar görevlisi olarak çalıştığı dönemde mobbinge uğradığını söyleyen tanık O.B., "Tanju ve Tankut Bey tarafından baskıya uğradım. Görmediğimiz malın sevkiyatını yapmamızı istediler ama kabul etmedik. Bu sebeple telefonlarımız açılmıyordu, görev yerimizi değiştirdiler. Ayağımda sorun olduğunu ve raporum olduğunu bilmelerine rağmen beni üretim bölümüne yolladılar. Sonrasında başka bir şirkete çöpçü olarak yolladılar. Ben de kabul etmeyip emekli oldum" diye konuştu.

'GÖRMEDİĞİM SEVKİYATLARA İRSALİYE KESİMEM İSTENDİ'

İZBETON'da kantar büro personeli olarak çalışan S.K. de işten çıkarılmakla tehdit edildiğini ileri sürüp, "Araçların gelmediği esnada görmediğim sevkiyatlara irsaliye kesilmem istenmişti. Olayla ilgili Tanju Bey'e bunu yapmayacağımı söyledim ve yapmadım. Mehmet Alphan Bey, 'Ne yapalım, sizleri işten mi çıkaralım' dedi. Bazı arkadaşlarımız işten kovulma korkusuyla itiraz etmediler" dedi.

BİLİRKİŞİ VE KEŞİF TALEBİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından beyanlara geçildi. Söz verilen Heval Savaş Kaya da "Süre uzatımı vermekten dolayı yargılanıyorum. Dosyada 3 belgede 6 imza daha var. Onların tanık olarak dinlenilmesini istiyorum. Ayrıca keşif ve bilirkişi raporu talebim de vardır" diye konuştu. Diğer sanık avukatları da keşif ve bilirkişi isteminde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyan ve taleplerin ardından iddia makamı mütalaa sundu. İddia makamı sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Hakim, dosyada keşif yapılmasına, keşfin ardından hazırlanacak raporun emekli Sayıştay denetçisine gönderilip, bilirkişi raporu aldırılmasına, sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına karar verdi. Sanıkların mevcut adli kontrol durumlarının devamına ve yeni tanıkların dinlenilmesine hükmeden hakim, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA

