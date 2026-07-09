Soykırım İnkârı Medeniyet Karşıtı - Son Dakika
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Soykırım İnkârı Medeniyet Karşıtı

09.07.2026 22:15
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Denis Becirovic, soykırımın inkarının ölüm ve yaşam için tehdit olduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, "Boşnaklara karşı soykırımın inkarı, medeniyet karşıtı bir eylemdir. Ölülere hakaret ve yaşayanlar için yeni bir tehdittir." dedi.

Becirovic, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Salonu'nda, "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" kapsamında düzenlenen toplantıda konuştu.

Srebrenitsa soykırımı ile ilgili bir günün BM tarafından tanınmasının "gerçeğin zaferi, adalete doğru bir adım ve Bosna Hersek ve tüm dünya için bir teşvik" olduğunu söyleyen Becirovic, dünyada soykırım inkarının ise devam ettiği uyarısında bulundu.

Becirovic, 1995 katliamında 8 binden fazla Bosnalı Müslüman erkek ve çocuğun öldürüldüğünü hatırlatarak, "Boşnaklara karşı soykırım bir istatistik değil. Bunlar sayılar değil. Bu, kesintiye uğramış insan hayatlarıyla ilgili." diye konuştu.

Kurbanların "isimleri, aileleri ve hayalleri olan insanlar, hiç büyümeyen çocuklar, oğulları asla eve dönmeyen anneler" olduğunu vurgulayan Becirovic, "Boşnaklara karşı soykırımın inkarı, medeniyet karşıtı bir eylemdir. Ölülere hakaret ve yaşayanlar için yeni bir tehdittir." dedi.

Becirovic, Srebrenitsa'nın anılmasının sadece kurbanlara karşı bir görev olmadığını, gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına konuşan Kabine Şefi Earle Courtenay Rattray da uluslararası toplumun vahşet suçlarının uyarı işaretlerine karşı tetikte kalması gerektiği konusunda uyardı.

Rattray, "Mahkum olmuş savaş suçluları yüceltiliyor. Bu uyarı işaretlerine kayıtsız kalamayız. Erken harekete geçmeliyiz çünkü önleme hepimizin ortak görevi ve en güvenli korumamızdır." ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu'nda 23 Mayıs 2024'te kabul edilen kararla 11 Temmuz "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmişti.

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladiç komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölge, fabrikalar ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesine ulaşılamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soykırım İnkârı Medeniyet Karşıtı - Son Dakika

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