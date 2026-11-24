Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Deprem 2017'deki Bodrum depreminden kalıtsal küçük bir enerji boşalımı şeklinde değerlendirilebilir. Bu nedenle panik yapacak bir durumun olmadığı düşünülmektedir???????." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, yazılı açıklamasında, Milas'ta 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Bu depremlerin Milas Fayı'na ait Beçin segmenti ile Gökova fay zonu arasındaki bölgede olduğuna dikkati çeken Sözbilir, şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerine göre, deprem yaklaşık doğu batı uzanımlı ve eğim atımlı normal bir fay tarafından üretilmiştir. Yakın bölgede bu kinematik özelliklere sahip haritalanmış herhangi bir diri fay bulunmamaktadır. Bu da depremin yıkıcı etkisi olmayan tekil bir fay tarafından üretildiğini göstermektedir. Bölgede 20 Temmuz 2017'de 6,6 büyüklüğünde Bodrum- Kos depremi meydana gelmişti. Bugünkü deprem 2017'deki Bodrum depreminden kalıtsal küçük bir enerji boşalımı şeklinde değerlendirilebilir. Bu nedenle panik yapacak bir durumun olmadığı düşünülmektedir."