Sözleşmeli Personelin Doğum İzni Artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkartan Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçici madde ile 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan annelerimiz de 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvurmaları halinde bu haktan yararlanabilecek. Aile ve Nüfus On Yılı'nda attığımız güçlü ve kapsayıcı adımlarla, annelerimizin ve kıymetli yavrularının her daim yanındayız. Ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun."