SpaceX, 24 Starlink Uydusunu Fırlattı

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LOS ANGELES, 4 Aralık (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, 24 Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı.

SpaceX'e göre, uydular Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan bir Falcon 9 roketiyle çarşamba günü Doğu Saati ile sabah 05.13'te uzaya gönderildi.

Şirket daha sonra yaptığı açıklamada 24 uydunun yörüngeye yerleştiğini doğruladı.

Bu, söz konusu görevi destekleyen ilk aşama güçlendiricinin 24. uçuşu oldu.

Şirketin verdiği bilgilere göre Starlink, internet erişimi hiç bulunmayan, güvenilir olmayan ya da pahalı olan bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet götürecek.