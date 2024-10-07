SPD Genel Sekreteri Kühnert İstifa Etti

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Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un liderliğindeki hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Sekreteri Kevin Kühnert'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

Kühnert, parti üyelerine yazdığı mektupta birkaç gün önce partinin eş başkanları Saskia Esken ve Lars Klinbeil'e görevinden istifa edeceğine dair bilgi verdiğini belirtti.

İstifana sağlık sebeplerini gerekçe gösteren Kühnert, "Görevim ve seçim kampanyası için gerek duyduğum enerjiye öngörülebilir bir gelecekte tekrar sağlığıma kavuşmak için ihtiyacım var." ifadesini kullandı.

Kühnert, Eylül 2025'te yapılacak genel seçimlerde de milletvekilliği için de tekrar aday olmayacağını kaydetti.

2021'de milletvekili ve SPD Genel Sekreteri seçilen ve Kühnert, öncesinde SPD'nin gençlik teşkilatı olan Jusos'un Genel Başkanlığını yapmıştı.???????