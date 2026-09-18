SPK tasfiye edilecek 130 fon için usul ve esasları açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SPK tasfiye edilecek 130 fon için usul ve esasları açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SPK tasfiye edilecek 130 fon için usul ve esasları açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın dün aldığı kararlar uyarınca tasfiye edilecek yatırım fonlarının usul ve esaslarını kamuoyuna duyurdu. A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula ve Tera Portföy'e ait toplam 130 fonun yer aldığı listede tasfiye süreçleri için portföy saklayıcısı bankalar yetkilendirildi.

(ANKARA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kurul Karar Organı'nın dün alınan kararları uyarınca tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirleyerek kamuoyuna duyurdu.

SPK tarafından yapılan açıklamada, Kuruluşça tayin edilecek yöntem ile tasfiye edilmesine karar verildiği duyurulan yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin detaylar paylaşıldı.

PORTFÖY SAKLAYICISI BANKALAR TASFİYE SÜRECİNDE YETKİLENDİRİLDİ

Yapılan düzenlemeye göre; Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası A.Ş.; A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Portföy Yönetimi A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. ve Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. görevlendirildi. Anılan bankalar, tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirilirken, fon kurucusuna mevzuatla yüklenmiş bulunan ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için zorunlu olan iş ve işlemleri yerine getirmekle yükümlü kılındı.

MUTABAKAT İÇİN İKİ İŞ GÜNÜ SÜRE VERİLDİ

Belirlenen esaslar kapsamında yürürlüğe girmesini takip eden iki iş günü içerisinde tasfiye konusu fonların her birinin tedavüldeki toplam katılma payı adedi ile yatırımcıların sicil bazında bireysel saklama hesaplarındaki katılma payları; rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirlere ilişkin durumlar dahil edilerek Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve bankalar arasında mutabakatla belirlenecek.

Fon portföyündeki saklamaya konu finansal varlıklar, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanacak. İzahnamede belirtilen fondan karşılanabilecek giderlerin mutabakatı da fon hizmet birimi, önceki saklama kuruluşu ve banka arasında yürütülecek ve söz konusu işlemler en geç Kurul kararını takip eden 10 iş günü içerisinde tamamlanacak. Fonların saklama hesabının bankalara devir tarihi itibarıyla mevcut fon yönetim ücreti ise tasfiyeyi gerçekleştiren banka adına belirlenecek dönemlerde fona tahakkuk ettirilmeye devam edecek.

NİHAİ FON SATIŞ TALİMATI İÇİN SAAT 13.30 SINIRI

Fon portföyünde yer alan finansal varlıkların nakde dönüştürülmesi sürecine ilişkin ise "Fon portföyünde yer alan finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği, likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkla fon hesabına verilecek satış talimatı ile nakde dönüştürülür" hükmüne yer verildi.

İhbarlı fonlar için 17 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30'dan sonra iletilen katılma payı iade talimatları ile para piyasası fonları için izahnamede yer verilen gün sonu valör alma saatinden sonra iletilen talimatların tasfiye esasları kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

TEFAS ÜZERİNDEN ALIM VE İADE YAPILMAYACAK

İlgili fonların malvarlığının tasfiyesinin, tasfiye duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona ereceği bildirildi. Kurulun uygun görmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği kaydedildi.

Öte yandan, Kurul kararı uyarınca TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılan fonlar için TEFAS dışı işlemler kapsamında da Kurulça ve diğer dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla katılma payı iade talimatlarının gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu. 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden herhangi bir katılma payı alım ve iade talimatı verilemeyecek.

SPK, tasfiye edilecek yatırım fonları listesinin güncellendiğini bildirerek, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula ve Tera Portföy'e ait toplam 130 fonun yer aldığı listeyi kamuoyuna duyurdu

Kaynak: ANKA
Sermaye Piyasası KuruluEkonomiFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren sanık savunmada ’6 milyon TL borcu vardı’ dedi Öğretmeni 8 kurşunla öldüren sanık savunmada '6 milyon TL borcu vardı' dedi
Geri dönüşüm iadesi yaparken fenalaştı Mudanya’da 66 yaşındaki adam kurtarılamadı Geri dönüşüm iadesi yaparken fenalaştı! Mudanya'da 66 yaşındaki adam kurtarılamadı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti
Divriği’de kaybolan 11 aylık Büşra için soruşturma derinleşti: Babanın borçlu olduğu kişi yakalandı Divriği'de kaybolan 11 aylık Büşra için soruşturma derinleşti: Babanın borçlu olduğu kişi yakalandı
Fransa’da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“ MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
Isparta’daki 9 yıllık kayıp davasında karar: ’Besici Ali’ye 2 kez ömür boyu hapis Isparta'daki 9 yıllık kayıp davasında karar: 'Besici Ali'ye 2 kez ömür boyu hapis
Büşra bebek soruşturmasında yeni detaylar Kıyafetleri 3 kilometre uzakta bulundu Büşra bebek soruşturmasında yeni detaylar! Kıyafetleri 3 kilometre uzakta bulundu
09:25
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna
09:09
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
09:07
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım’ın telefonundan ayırmadı
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım'ın telefonundan ayırmadı
08:57
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı
08:47
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
08:13
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
08:01
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 15 gözaltı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 15 gözaltı
07:29
Katz’dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya’ya davet et
Katz'dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et
07:04
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Hasan Atilla Uğur gözaltında
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında
06:49
Yargıya müdahale soruşturması Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında
06:30
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 09:36:17. #7.13#
SON DAKİKA: SPK tasfiye edilecek 130 fon için usul ve esasları açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement