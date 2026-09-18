SPK tasfiye edilecek 130 fon için usul ve esasları açıkladı

(ANKARA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kurul Karar Organı'nın dün alınan kararları uyarınca tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirleyerek kamuoyuna duyurdu.

SPK tarafından yapılan açıklamada, Kuruluşça tayin edilecek yöntem ile tasfiye edilmesine karar verildiği duyurulan yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin detaylar paylaşıldı.

PORTFÖY SAKLAYICISI BANKALAR TASFİYE SÜRECİNDE YETKİLENDİRİLDİ

Yapılan düzenlemeye göre; Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası A.Ş.; A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Portföy Yönetimi A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. ve Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. görevlendirildi. Anılan bankalar, tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirilirken, fon kurucusuna mevzuatla yüklenmiş bulunan ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için zorunlu olan iş ve işlemleri yerine getirmekle yükümlü kılındı.

MUTABAKAT İÇİN İKİ İŞ GÜNÜ SÜRE VERİLDİ

Belirlenen esaslar kapsamında yürürlüğe girmesini takip eden iki iş günü içerisinde tasfiye konusu fonların her birinin tedavüldeki toplam katılma payı adedi ile yatırımcıların sicil bazında bireysel saklama hesaplarındaki katılma payları; rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirlere ilişkin durumlar dahil edilerek Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve bankalar arasında mutabakatla belirlenecek.

Fon portföyündeki saklamaya konu finansal varlıklar, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanacak. İzahnamede belirtilen fondan karşılanabilecek giderlerin mutabakatı da fon hizmet birimi, önceki saklama kuruluşu ve banka arasında yürütülecek ve söz konusu işlemler en geç Kurul kararını takip eden 10 iş günü içerisinde tamamlanacak. Fonların saklama hesabının bankalara devir tarihi itibarıyla mevcut fon yönetim ücreti ise tasfiyeyi gerçekleştiren banka adına belirlenecek dönemlerde fona tahakkuk ettirilmeye devam edecek.

NİHAİ FON SATIŞ TALİMATI İÇİN SAAT 13.30 SINIRI

Fon portföyünde yer alan finansal varlıkların nakde dönüştürülmesi sürecine ilişkin ise "Fon portföyünde yer alan finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği, likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkla fon hesabına verilecek satış talimatı ile nakde dönüştürülür" hükmüne yer verildi.

İhbarlı fonlar için 17 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30'dan sonra iletilen katılma payı iade talimatları ile para piyasası fonları için izahnamede yer verilen gün sonu valör alma saatinden sonra iletilen talimatların tasfiye esasları kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

TEFAS ÜZERİNDEN ALIM VE İADE YAPILMAYACAK

İlgili fonların malvarlığının tasfiyesinin, tasfiye duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona ereceği bildirildi. Kurulun uygun görmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği kaydedildi.

Öte yandan, Kurul kararı uyarınca TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılan fonlar için TEFAS dışı işlemler kapsamında da Kurulça ve diğer dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla katılma payı iade talimatlarının gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu. 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden herhangi bir katılma payı alım ve iade talimatı verilemeyecek.

SPK, tasfiye edilecek yatırım fonları listesinin güncellendiğini bildirerek, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula ve Tera Portföy'e ait toplam 130 fonun yer aldığı listeyi kamuoyuna duyurdu