Spokane'de Orman Yangınları: Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Spokane'de Orman Yangınları: Şüpheli Gözaltında

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Washington eyaletinde orman yangınlarıyla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı, 65 bin kişi tahliye edildi.

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Spokane bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınlarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, Spokane bölgesinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Spokane Bölge Şerifi John Nowels yaptığı açıklamada, görgü tanığının, yangınlardan birinin başladığı yerde bir kişiyi gördüğü ve kısa süre sonra yangın çıktığı ihbarının ardından şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Nowels, yangınla bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 37 yaşındaki Aaron F. Farinacci'nin üzerinde su geçirmez kibrit ve bütan çakmak bulunduğunu ifade etti.

Yangınlara ilişkin soruşturma sürüyor.

Spokane bölgesinden yaklaşık 65 bin kişi tahliye edildi

Spokane yetkilileri yaptıkları açıklamada, yaklaşık 65 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği ve 700'ü aşkın yapının kullanılamaz hale geldiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, 5 bin kişinin Washington'daki 17 büyük orman yangınına müdahalede görevli olduğunu, yaklaşık 106 bin hektar alanın yangınlardan etkilendiğini kaydetti.

Herhangi bir can kaybının bildirilmediğini aktaran yetkililer, 10 binden fazla yapının "risk altında olduğunu", yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Washington Valisi Bob Ferguson, 1 Ağustos'ta orman yangınları nedeniyle eyalet genelinde acil durum ilan etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Spokane'de Orman Yangınları: Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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