Spor Bakanı Bak, hayatını kaybeden Bandırmasporlu Tolga Kalender için başsağlığı diledi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender'in vefatı üzerine NSosyal'den bir mesaj paylaştı. Bak, mesajında genç yaşta hayatını kaybeden sporcuya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Bandırmaspor camiasına başsağlığı diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Bak, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta hayatını kaybeden sporcumuza Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, sevenlerine ve Bandırmaspor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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