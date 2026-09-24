Spor Bilimleri ÖZYES tercihleri 30 Eylül'e kadar ais.osym.gov.tr'den yapılacak

Spor Bilimleri ÖZYES tercihleri 30 Eylül'e kadar ais.osym.gov.tr'den yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 2026-YKS kapsamındaki Spor Bilimleri için ÖZYES tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden 30 Eylül saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, tercih süreci 30 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Yerleştirme işleminde 2026-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından, tercihte bulunacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
Kaynak: AA
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