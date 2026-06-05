Spor, Müzik ve Resimle Çocukların Cenneti - Son Dakika
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Spor, Müzik ve Resimle Çocukların Cenneti

Spor, Müzik ve Resimle Çocukların Cenneti
05.06.2026 20:04
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Türkeli'de halk oyunları ve resim sergisiyle 'Çocuğun Cennetidir' projesi tanıtıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde "Spor, Müzik ve Resim Çocuğun Cennetidir Projesi" kapsamında halk oyunları gösterisi ve resim sergisi düzenlendi.

Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen proje çerçevesinde 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Gitar ve melodika dinletisinin de sunulduğu programda, öğrencilerce hazırlanan resim sergisi davetlilerin beğenisine sunuldu.

Programa Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir, Belediye Başkan Vekili İhsan Aslan, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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