Spor Salonunda Kalp Krizi: Hemşire Hayatını Kaybetti

ZONGULDAK'ta bir spor salonunda antrenman yaparken kalp krizi geçiren hemşire Eda Kerim Tekin (47), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde kentteki bir spor salonunda meydana geldi. Kızılay'da hemşire olarak görev yapan Eda Kerim Tekin, antrenman sırasında rahatsızlanıp yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla spor salonuna sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tekin, ambulans ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği ve kalbi durduğu belirlenen Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.