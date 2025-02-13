Sporcular Kaymakam ve Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Sporcular Kaymakam ve Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

Kumluca'daki judo ve yüzme sporcuları, başarılarıyla Kaymakam ve Belediye Başkanı'nı ziyaret etti.

13.02.2025 12:17
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Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü judo ve yüzme branşı sporcuları, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu'nu ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yarışmalardaki başarılarıyla ön plana çıkan Demirspor Kulübü judo ve yüzme branşı sporcularına ziyarette, Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Judo Antrenörü Ferdi Büyükkuşçular, Yüzme Antrenörü Tamer Aslan ve Yusuf Önal eşlik etti.

Kaymakam Güneş, buradaki konuşmasında, sporcuları katıldıkları yarışmalarda elde ettikleri başarılardan dolayı kutladı.

Küçük yaşta okul eğitimleriyle birlikte spor branşlarındaki başarıların öğrencilere önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Güneş, "Sporla uğraşmak, mücadele etmek ve başarı kazanmak, sizleri gelecek yaşamınızda da başarılı kılacaktır. Bizlerde sizlerin başarısı için elimizden gelen desteği her zaman vereceğiz." dedi.

Ziyarette sporcularla sohbet eden Güneş, çeşitli hediyeler verdi.

Sporcular daha sonra Belediye Başkanı Avcıoğlu'nu ziyaret etti.

Avcıoğlu, buradaki konuşmasında, spor faaliyetlerinin insan sağlığı ve toplumların gelişmesindeki önemine dikkati çekti.

Spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini aktaran Avcıoğlu, "Sizler yaptığınız sporla sadece kendi başarınız değil, ilçemizin de tanıtımını yapıyorsunuz. Bu konuda sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Koca ise çeşitli spor dallarında yetenekli sporcuları destekleyerek Türk sporuna kazandırmak için çalıştıklarını, bu konuda judo ve yüzme branşlarına önemli başarılar elde etiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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