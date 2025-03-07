Srebrenitsa Anıt Merkezi Güvenlik Nedeniyle Kapandı - Son Dakika
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Srebrenitsa Anıt Merkezi Güvenlik Nedeniyle Kapandı

Bosna Hersek'te Srebrenitsa Anıt Merkezi, güvenlik endişeleri nedeniyle kapılarını kapattı.

07.03.2025 17:16
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Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaştaki soykırımda hayatını kaybedenlerin mezarlarının da bulunduğu Srebrenitsa Anıt Merkezi, ülkedeki güvenlik endişesi nedeniyle hem çalışanlar hem de ziyaretçiler için kapılarını kapatma kararı aldı.

Srebrenitsa Anıt Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'in anayasaya aykırı kararlara imza atmasının ardından devlet kurumları Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) entitede faaliyet göstermemesinin ülkede bir güvenlik endişesi oluşturduğu belirtildi.

Paylaşımda, 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden 6 binden fazla Boşnak sivilin mezarına ve soykırıma dair birçok kanıta ev sahipliği yapan merkezin ileri bir tarihe kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

Çalışanların mesailerini evden sürdürecekleri bildirilen paylaşımda, güvenlik gerekçesiyle merkezin ziyaretçi de ağırlamayacağı kaydedildi.

Bosna Hersek'te RS Başkanı Dodik'in anayasaya aykırı uygulamaları

RS Ulusal Meclisinde (NSRS) geçen hafta yapılan oylamada devlet kurumları olan VSTV, Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve SIPA'nın RS entitesindeki faaliyetleri yasaklanmıştı.

Ülke anayasasına aykırı olan kararları imzaladığını duyuran Dodik, sözde yasaların yürürlüğe girmesinden sonra mahkemenin ve savcılığın çağrılarına cevap vermeyeceğini, RS polisi tarafından korunacağını açıklamıştı.

Ulusal medyada, Dodik'in "halk arasında panik oluşturma" amacıyla yaptığı belirtilen adımlar kapsamında RS'de faaliyetleri durdurulacak 4 kurumda çalışan Bosnalı Sırpların işlerinden istifa etmeleri aksi durumda hapis cezası alabilecekleri belirtilmişti. Ulusal medya ise Dodik ve NSRS'den gelen bu kararları "darbe" olarak nitelemişti.

Söz konusu kararlar, Bosna Hersek Mahkemesi'nin Dodik'e "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymamak" suçundan 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermesinin ardından alınmıştı.

Dodik'e ülke içinden ve ülke dışından çok sayıda devlet adamı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve gazeteciden tepki açıklaması gelmişti.

Kaynak: AA

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