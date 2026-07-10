Srebrenitsa Soykırımı Anısına Barış Yürüyüşü - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı Anısına Barış Yürüyüşü

10.07.2026 20:47
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Srebrenitsa'da soykırım kurbanları için düzenlenen yürüyüşte 6 bin kişi Potoçari'ye ulaştı.

Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesinin ardından soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda düzenlenen "Barış Yürüyüşü" soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda son buldu.

Temmuz 1995'te işlenen soykırım nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak anılan güzergahta düzenlenen üç günlük yürüyüşe farklı ülkelerden 6 binden fazla kişi katıldı.

Yürüyüşte Bosna Hersek bayraklarının yanı sıra Boşnakların 1992-1995'teki savaş döneminde kullandıkları altın zambaklı bayraklar ile Türk ve Filistin bayrakları da taşındı.

Etkinliğe katılanlar, Bosna Hersek'in orta kesiminde yer alan Nezuk kasabasından 8 Temmuz'da başlayan 3 günlük yürüyüşün ardından ulaştıkları Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırım kurbanları için dua etti.

Etkinlik süresince her gün yaklaşık 35 kilometre yürüyen farklı milletlerden katılımcılar, orman yolunda kurulan belirli noktalarda dinlenme imkanı buldu. Dinlenme yerlerinde bulunan ve soykırımdan kurtulmayı başaran Boşnaklar da katılımcılara yaşadıklarını anlatarak ikramlarda bulundu.

Srebrenitsa için yola çıkan motosikletliler ve bisikletliler de Potoçari'ye ulaştı

Bu yıl da "Unutulmasın, Tekrarlanmasın" temasıyla düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Motosiklet Maratonu'na katılanlar da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Farklı ülkelerden gelen ve bu sabah başkent Saraybosna'dan hareket eden yüzlerce motosikletliyi burada vatandaşlar karşıladı.

Ayrıca, Bosna Hersek'in birçok şehrinden yola çıkan bisikletliler de Potoçari'ye geldi.

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katlettikten sonra toplu mezarlara gömdü.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 772 kurban defnedilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklarda toprağa verildi. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kültür, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı Anısına Barış Yürüyüşü - Son Dakika

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