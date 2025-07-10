Srebrenitsa Soykırımı Anma Yürüyüşü - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı Anma Yürüyüşü

Srebrenitsa Soykırımı Anma Yürüyüşü
10.07.2025 20:31
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6 bin kişi, Srebrenitsa soykırımını anmak için 'ölüm yolu'nda barış yürüyüşü yaptı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesinin ardından soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda düzenlenen "Barış Yürüyüşü" soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi.

Temmuz 1995'te yaşanan soykırım nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak bilinen güzergahta düzenlenen üç günlük yürüyüşe farklı ülkelerden yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

Yürüyüşte Bosna Hersek bayraklarının yanı sıra Boşnakların 1992-1995'teki savaş döneminde kullandıkları altın zambaklı bayraklar ile Türk ve Filistin bayrakları da taşındı.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen etkinliğe katılanlar, Bosna Hersek'in orta kesiminde yer alan Nezuk kasabasından 8 Temmuz'da başlayan 3 günlük yürüyüşün ardından ulaştıkları Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırım kurbanları için dua etti.

Etkinlik süresince her gün yaklaşık 35 kilometre yol yürüyen farklı milletlerden katılımcılar, orman yolunda kurulan belirli noktalarda dinlendi. Dinlenme yerlerinde bulunan ve soykırımdan kurtulmayı başaran Boşnaklar da katılımcılara yaşadıklarını anlattı ve ikramlarda bulundu.

Srebrenitsa için yola çıkan motosikletliler ve bisikletliler de Potoçari'ye ulaştı

Diğer yandan bu yıl da "Unutulmasın, Tekrarlanmasın" temasıyla 13. kez düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Motosiklet Maratonu'na katılanlar da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Farklı ülkelerden gelen ve bu sabah başkent Saraybosna'dan hareket eden yüzlerce motosikletliyi burada vatandaşlar karşıladı.

Öte yandan Bosna Hersek'in birçok şehrinden yola çıkan bisikletliler de Potoçari'ye geldi.

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katlettikten sonra toplu mezarlara gömdü.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 765 kurban defnedilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklarda toprağa verildi. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Srebrenitsa, Güncel, Kurban, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı Anma Yürüyüşü - Son Dakika

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