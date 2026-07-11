Buca’da Srebrenitsa Soykırımı Unutulmadı

(İZMİR) - Buca, insanlık tarihinin en büyük utançlarından biri olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nda katledilen 8 bin 372 canı unutmadı. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, 11 Temmuz 1995'te yaşanan acının insanlığın ortak vicdanında daima canlı tutulması gerektiğini söyledi.

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Buca Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Buca Srebrenitsa Anıtı önündeki törene Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Barbaros Taşer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Bosna Hersek Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında konuşan Buca Belediye Başkan Vekili Benzer, Srebrenitsa'nın yalnızca geçmişte yaşanmış bir trajedi değil, insanlığın ortak vicdanında açılmış ve asla kapanmayacak bir yara olduğunu ifade etti.

Yaşanan acının aradan geçen yıllara rağmen ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten Benzer, şöyle konuştu:

"Takvimler ne kadar ilerlerse ilerlesin, modern dünyanın gözleri önünde yaşanan o kapkara günlerin yüreklerimizde açtığı yara ilk günkü gibi derin, hissettiğimiz sızı ilk günkü kadar tazedir. Çünkü Srebrenitsa, sadece geçmişte kalmış bir trajedi değil, insanlığın ortak vicdanında açılmış ve asla kapanmayacak bir gediktir. Mavi kelebeklerin izinde bulduğumuz her bir mezar, bizlere Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'in o tarihi ve sarsıcı uyarısını hatırlatmaktadır: 'Unutulan soykırım tekrarlanır.' Srebrenitsa'da şehit edilen her bir can, aradan geçen yıllara rağmen bugün hala dualarımızda ve kalbimizin en özel yerindedir. Masumların çığlığını, Srebrenitsa'yı asla unutturmayacağız."

Anma programı, Buca Belediyesi Tarık Akan Kültür Merkezi Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği oratoryo gösterisiyle devam etti. Duygusal anların yaşandığı etkinlik, katılımcıların Srebrenitsa Anıtı'na karanfil bırakmasının ardından sona erdi.