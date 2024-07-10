Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları İçin Barış Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları İçin Barış Yürüyüşü Düzenlendi

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesiyle başlayan soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda düzenlenen 'Barış Yürüyüşü' soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi. Üç günlük yürüyüşe farklı ülkelerden yaklaşık 5 bini aşkın kişi katıldı. Etkinlikte, soykırım kurbanları için dua edildi ve soykırımdan kurtulan Boşnaklar katılımcılara yaşadıklarını anlattı. Ayrıca, motosikletliler ve bisikletliler de Potoçari'ye ulaştı. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 751 kurban defnedilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklarda toprağa verildi.

10.07.2024 21:18
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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesiyle başlayan soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda düzenlenen "Barış Yürüyüşü" soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bitti.

Temmuz 1995'te yaşanan soykırım nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak bilinen güzergahta düzenlenen üç günlük yürüyüşe farklı ülkelerden yaklaşık 5 bini aşkın kişi katıldı.

Bu yıl 20'incisi düzenlenen etkinliğe katılanlar, Bosna Hersek'in orta kesiminde yer alan Nezuk kasabasından 8 Temmuz'da başlayan 3 günlük yürüyüşün ardından ulaştıkları Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırım kurbanları için dua etti.

Etkinlik süresince her gün yaklaşık 35 kilometre yol yürüyen farklı milletlerden katılımcılar, orman yolunda kurulan belirli noktalarda dinlendi.

Dinlenme yerlerinde bulunan ve soykırımdan kurtulmayı başaran Boşnaklar da katılımcılara yaşadıklarını anlattı ve ikramlarda bulundu.

Srebrenitsa için yola çıkan motosikletliler ve bisikletliler de Potoçari'ye ulaştı

Diğer yandan bu yıl da "Unutulmasın, Tekrarlanmasın" temasıyla 13. kez düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Motosiklet Maratonu'na katılanlar da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Farklı ülkelerden gelen ve bu sabah başkent Saraybosna'dan hareket eden yüzlerce motosikletliyi burada vatandaşlar karşıladı.

Öte yandan Bosna Hersek'in birçok şehrinden yola çıkan 250 bisikletlli de Potoçari'ye geldi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katlettikten sonra toplu mezarlara gömdü.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 751 kurban defnedilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklarda toprağa verildi. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.

Kaynak: AA

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