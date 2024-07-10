Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarının Tabutları Potoçari'ye Taşındı - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarının Tabutları Potoçari'ye Taşındı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen 14 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Sırp güçlerince en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 29'uncu yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından çıkarılarak omuzlar üzerinde mezarlığa getirildi.

10.07.2024 22:58
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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen 14 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

Sırp güçlerince en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 29'uncu yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından çıkarılarak omuzlar üzerinde mezarlığa getirildi.

9 Temmuz'da yola çıkarak Potoçari'ye getirilen ve gece eski fabrika binasına konulan tabutların omuzlar üzerinde mezarlığa taşınması esnasında, kurbanların yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Buradaki birçok kurbanın yakını ve katliam tanığı, cenazelerin geçişi sırasında dua etti ve gözyaşlarına hakim olamadı.

"Her yıl buraya gelmek benim için çok zor"

Bu yıl defnedilecek Hasib ve Camil Efendic kardeşlerin akrabası Muhamed Efendic, soykırımda birçok aile üyesini kaybettiklerini söyledi.

Muhamed Efendic, öldürülen Hasib ve Camil Efendic'in yaşlı insanlar olduğunu belirterek, "Babamın amcaları olur kendileri, evlerinin bahçesinde öldürüldüler. Ben küçüktüm, konvoyla gittim buradan, buradakilerin birçoğu ormanlardan geçti. Babamı, dedemi, iki amcamı, teyzemi kaybettim. Her yıl buraya gelmek benim için çok zor." diye konuştu.

Defnedilecek Ahmet Jasarevic'in kız kardeşi Sedina Malagic ise kardeşinin öldürüldüğünde 24 yaşında olduğunu ifade etti.

Kardeşinin yıllar sonra kimlik tespitinin yapılabildiğini aktaran Malagic, derin bir acı duyduklarını belirtti.

Anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 765'e yükselecek

Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılında, yarın, kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 14 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.

Yarın toprağa verileceklerin isimleri şu şekilde:

"Beriz Mujic, Hamed Salic, Hasib ve Camil Efendic kardeşler, Mehmed Krdzic, Sabrija Omic, Musan Siljkovic, Sakib Harbas, Ahmet Jasarevic, Nevres Salihovic, İbrahim Salkic, Midhat Basic, Hajdin Mustafic, Latif Mandzic."

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 765'e yükselecek.

- Srebrenitsa katliamı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te, Sırp güçler tarafından otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cesetleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 751 kurban toprağa verilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklara defnedildi. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarının Tabutları Potoçari'ye Taşındı - Son Dakika

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