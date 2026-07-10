Srebrenitsa Soykırımı'nda 10 Kurban Daha Defnedildi - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı'nda 10 Kurban Daha Defnedildi

Srebrenitsa Soykırımı\'nda 10 Kurban Daha Defnedildi
10.07.2026 21:41
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Srebrenitsa'da 1995'teki soykırımda hayatını kaybeden 10 kurban, Potoçari Anıt Mezarlığı'na gömüldü.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen ve bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

Sırp birlikleri tarafından, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 31'inci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.

9 Temmuz'da yola çıkarak Potoçari'ye getirilen ve eski fabrika binasında bekletilen tabutların taşınması esnasında kurbanların yakınları gözyaşı döktü. Buradaki birçok kurbanın yakını ve katliam tanığı, cenazelerin geçişi sırasında dua etti ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Bazı kurban yakınları uzun süre cenazelerin başından ayrılamadı.

Anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 782'ye yükselecek

Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılında, yarın, kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 10 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'daki 31. yıl anma törenlerinde defnedilecek 10 kurbandan en genci öldürüldüğünde 20 yaşında olan Senad Jusic, en yaşlı kurban ise katledildiğinde 56 yaşında olan Ramo Dautovic.

Bu yıl toprağa verilecek 10 kişinin isimleri şöyle sıralandı:

"Senad Jusic, Muriz Barakovic, Hamed Music, Ramo Alic, Muhidin Osmanovic, Huso Cerimovic, Nuko Nukic, Ahmet Guster, Asım Kunic ve Ramo Dautovic."

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 782'ye yükselecek.

Srebrenitsa soykırımı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te, Sırp güçler tarafından otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cesetleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 772 kurban toprağa verilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklara defnedildi. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.

Kaynak: AA

Politika, Kurban, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı'nda 10 Kurban Daha Defnedildi - Son Dakika

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