Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yılı Anıldı - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yılı Anıldı

11.07.2025 19:01
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Cumhurbaşkanı Mattarella, Srebrenitsa Soykırımı'nın Avrupa'daki tarifsiz dehşetlerin sembolü olduğunu belirtti.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 11 Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nın Avrupa'da "Tarifsiz dehşetlerin sembolü olduğunu" belirtti.

Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla İtalya devlet erkanı ve kurumlarından anma mesajları paylaşıldı.

Bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Mattarella, Srebrenitsa trajedisinin, farklı halkların ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir coğrafyada "Tarifsiz dehşetlerin sembolü olduğunu" belirtti.

Mattarella, bu trajedinin, halkların müdahalesini ve kınamasını zorunlu kılan kolektif bir sorumluluğu miras bıraktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Balkan halklarının özlemlerini kucaklayan Avrupa ufku, farklı halkların, kendilerine özgü özelliklerine saygı göstererek barış içinde bir arada yaşamalarını destekleyen özgürlük, demokrasi ve eşit haklar değerlerini temsil etmektedir. Bu ilkeler, Avrupa projesinin kurucu babalarına ilham kaynağı olmuş olup, Srebrenitsa Soykırımı gibi trajedilerin kıtamızı bir daha etkilemesini önlemede son derece önemli bir rol oynamaktadır."

İtalya Dışişleri Bakanlığının X platformundaki hesabından da yapılan paylaşımda, "Bugün, büyük insanlık trajedisi ve Avrupa tarihinin kara bir sayfası olan Srebrenitsa Soykırımının 30. yıldönümü, İtalya, kurbanları anmak ve bu trajik olayların anısını yaşatmak amacıyla, Bosna-Hersek'e ve tüm Batı Balkanlar'a desteğini teyit etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, İtalya Temsilciler Meclisi'nde de bu sabah Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla özel bir anma programı gerçekleştirildi.

1000'den fazla soykırım kurbanına ulaşılamadı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak'ı ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 30 yıl geçmesine rağmen binden fazla soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.??????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yılı Anıldı - Son Dakika

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