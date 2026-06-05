Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılı Anıldı - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılı Anıldı

Srebrenitsa Soykırımı\'nın 31. Yılı Anıldı
05.06.2026 19:26
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Ankara'da düzenlenen etkinlikte Srebrenitsa soykırımı unutulmadı, adalet vurgusu yapıldı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 31. yılı dolayısıyla Ankara'da "Srebrenitsa soykırımı: Adalet için hatırlıyoruz" temalı etkinlik düzenlendi.

Zambak Boşnak Kadınlar Derneğince bir iş merkezinde düzenlenen anma etkinliğine çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğe, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliği adına katılan Nadza Naronning, Srebrenitsa'da soykırımın yaşandığını ve sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, "Orada yaşananları anlatmaya, gerçekleri söylemeye devam etmeliyiz." dedi.

Zambak Boşnak Kadınlar Derneği Başkanı Dzenita Özgüner de dernek olarak Srebrenitsa'da yaşananların unutulmaması için faaliyetlerini sürdüreceklerini, yakın zamanda Srebrenitsa anneleriyle bir araya geldiğini ifade etti.

Derneğin Srebrenitsa'da yaşananların unutulmaması için yürüttüğü "Adalet İçin Zambak" Proje Koordinatörü Adisa Avdiç Küsmüş ise sadece Srebrenitsa için değil, geçmiş ve bugünde benzer acıları paylaşan herkes için bir araya geldiklerini vurguladı.

Etkinlikte, "Srebrenitsa Soykırımı: Gelecek İçin 11 Ders" konulu sergiyi ziyaret eden katılımcılar, Srebrenitsa'da yaşananların anlatıldığı belgesel filmi izledi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 31 yıl geçmesine rağmen 1000'den fazla soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.??????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılı Anıldı - Son Dakika

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