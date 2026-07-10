Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılı Anma Programı - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılı Anma Programı

Srebrenitsa Soykırımı\'nın 31. Yılı Anma Programı
10.07.2026 18:51
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Köln'de düzenlenen anma etkinliğinde soykırımın önemi ve geleceğe aktarımı vurgulandı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımın 31. yılı dolayısıyla Almanya'nın Köln kentinde anma programı düzenlendi.

Köln Merkez Camisi'nde "Soykırımı Unutma: Srebrenitsa ve Bugünkü Sorumluluğumuz" temasıyla düzenlenen programa, Boşnak toplumunun temsilcileri, din görevlileri, diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Srebrenitsa kurbanları için dua edildi, soykırım tanıklarının anlatımlarına yer verildi ve yaşananların gelecek nesillere aktarılmasının önemi ele alındı.

DİTİB Genel Sekreteri Eyüp Kalyon, burada yaptığı konuşmada, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın yalnızca mağdurların ve yakınlarının değil, bütün insanlığın ortak meselesi olduğunu söyledi.

Kalyon, "DİTİB olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu bugün olduğu gibi gelecekte de yerine getirmeye hazırız." dedi.

Almanya Bosna Hersek İslam Toplumu Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Birliği Başkanı Mustafa Burnic de Srebrenitsa Soykırımı'nın bütün dünyanın gözünün önünde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Srebrenitsa'da soykırım yapıldı ancak bu engellenebilirdi." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında düzenlenen panelde, soykırım tanıkları ve Almanya'daki Boşnak toplumunun temsilcileri kişisel tanıklıklarını anlattı, tarihsel hafızanın korunması ve yaşananların eğitim yoluyla gelecek kuşaklara aktarılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlikte katılımcılar, kumaştan hazırlanan yaprakları bir araya getirerek Srebrenitsa Soykırımı'nın simgesi olan çiçeği oluşturdu.

Program, soykırım kurbanları, yakınları ve hayatta kalanlar için edilen dualarla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılı Anma Programı - Son Dakika

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