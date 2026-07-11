Srebrenitsa Soykırımı\'nın 31. Yılı Anma Töreni

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımın 31. yılı dolayısıyla Hollanda'nın Lahey kentinde anma programı düzenlendi.

Lahey'de, 31 yıldır geleneksel olarak düzenlenen anma programına, Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz, Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen, Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim, Denk Partisi Milletvekili Doğukan Ergin, diplomatlar ile yüzlerce kişi katıldı.

Programda, Srebrenitsa'da katledilen 10 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tören öncesi, Bosna Hersek'te 1995 yılındaki Srebrenitsa Soykırımı'ndan kaçmak isteyen sivil Boşnakların kullandığı ve halk arasında "Ölüm Yolu" olarak da nitelendirilen güzergahta soykırım kurbanları anısına düzenlenen Barış Yürüyüşü'nü temsilen 11 kilometrelik yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşe katılanlar, davaların tamamlanmasının ardından 2017 yılı sonunda faaliyetlerine son veren Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) binası önünde mola verdi.

Burada, kalıcı Srebrenitsa Soykırımı '95 Ulusal Anıtı inşa edilene kadar anıt alanını simgelemek amacıyla geçen yıl yerleştirilen sembolik işaretlemenin önüne, soykırımın 31. yılı dolayısıyla 31 doğal taş bırakıldı.

Katılımcılar, Srebrenitsa Soykırımı'nın simgesi olan kağıttan yapılmış çiçekleri ICTY önüne bırakarak anma töreninin düzenlendiği meydana hareket etti.

"40 binden fazla sivilin korunduğunu düşündüğü güvenli bölgede Hollanda devleti vardı"

Srebrenitsa Soykırımı '95 Ulusal Anıt Vakfı Başkanı Samir Hajdarevic, AA muhabirine, ICTY önünün özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Hajdarevic, "Burası savaş suçlularının yargılandığı, mağdurların faillerle yüz yüze geldiği çok anlamlı ve ağır bir yer. Bu nedenle hedefimiz ulusal anıtın ICTY'nin önünde yerleştirilmesidir. Bize göre bunun için tek uygun yer burası." dedi.

Mahkeme binasının ileride bir bilgi merkezine dönüştürülmesini hedeflediklerine dikkati çeken Hajdarevic, "Alana yerleştirilen sembolik işaretlemenin kalıcı anıt yapılana kadar anıtın tam burada olması gerektiğini göstermek amacıyla konuldu." ifadesini kullandı.

Denk Partisi Milletvekili Doğukan Ergin ise 31 yıl önce yaşanan acıyı Lahey'de de derinden hissettiklerine değinerek, "40 binden fazla sivilin korunduğunu düşündüğü güvenli bölgede Hollanda devleti vardı. Sivilleri koruma görevi Hollanda devletine aitti. Maalesef Hollanda devleti ve uluslararası toplum bu konuda başarısız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan acının birlikte paylaşılması, soykırıma karşı her zaman seslerin yükseltilmesi gerektiğine vurgu yapan Ergin, "Burada bulunan herkesle, soykırımlara karşı hiçbir zaman sessiz kalmayacağımızı ve her zaman mücadele edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz." diye konuştu.

"Bu soykırım derin izler bıraktı"

Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen de törende yaptığı konuşmada, tarihin hiçbir zaman sona ermediğini belirterek, "Bunu bugün burada bir kez daha görüyoruz. Geçmişi, bugünü ve geleceği birbirine bağlayan görünür ve görünmez bağlar her zaman vardır. Bu bağlar birlikte dünyamızın dokusunu oluşturur, geçmişe, bugüne ve geleceğe anlam kazandırır." görüşünü paylaştı.

Srebrenitsa Soykırımı'nın da sayısız bağla bugüne ve geleceğe bağlı olduğunu dile getiren van Zanen, şunları kaydetti:

"Aradan 31 yıl geçmiş olsa da bu gerçek değişmedi ve gelecek yıllarca da değişmeyecek. Bu soykırım, hem doğrudan mağdurların hem de sonraki nesillerin hayatında derin izler bıraktı. Çünkü hayatını kaybedenlerin, yakınlarının ve Srebrenitsa cehennemini yaşayan herkesin hikayeleri ortak hafızamızın ayrılmaz bir parçası olmalıdır."