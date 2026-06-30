Srebrenitsa Soykırımı 31. Yıl Anma Koşusu ve Yürüyüşü - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı 31. Yıl Anma Koşusu ve Yürüyüşü

Srebrenitsa Soykırımı 31. Yıl Anma Koşusu ve Yürüyüşü
30.06.2026 15:18
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Bayrampaşa'da, Srebrenitsa soykırımının 31. yılı dolayısıyla 6. Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu ve Yürüyüşü düzenleniyor. Etkinlik öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan yetkililer, soykırımı unutmama ve unutturmama vurgusu yaparak Gazze'deki benzer zulme dikkat çekti. Koşu 5 Temmuz'da, yürüyüş ise 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bayrampaşa'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 31'inci yılı kapsamında, 6. Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu ve Yürüyüşü düzenlenecek.

"Unutma, unutturma. Geçmişin acısını unutmadan, geleceğe birlikte yürüyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek anma programı öncesi, Türkiye Bosna Sancak Derneği'nde basın toplantısı düzenlendi.

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, sadece bir programı duyurmak için değil, insanlığın ortak hafızasına kazınmış büyük bir acıyı yeniden hatırlatmak ve şehit olanları rahmetle anmak için bir arada olduklarını söyledi.

Avrupa ve dünyanın gözleri önünde 8 bin 372 kadın, çocuk, erkek, yaşlı insanın katledildiğini belirten Akın, Batı'nın sessizliğinin tesadüf olmadığını, Srebrenitsa'da susanların bugün Gazze'de sustuğunu vurguladı.

Akın, Bosna'dan Gazze'ye dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan bütün masumların yanında olduklarını belirterek, herkesi anma etkinliklerine davet etti.

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ise geçmişte yaşanan acıları, soykırımları unutmama ve unutturmamanın asli vazifeleri olduğunu dile getirdi.

Avrupa'nın göbeğinde Bosna Hersek'te uluslararası güçlerin isteğiyle 20. yüzyılda soykırım yapıldığını belirten Sancaktar, Gazze'de de aynı şeylerin yaşandığını ifade etti.

Sancaktar, iyi olmanın yanı sıra güçlü ve birlik içinde olunması gerektiğini, aksi takdirde bu tür durumların tekrar yaşanabileceğini kaydetti.

Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi de insanlık tarihinin en acı hatıralarından birinin yıl dönümünde yeniden soykırımlarla karşı karşıya kalmamak adına farkındalık oluşturmak için anma etkinliğinde bir arada olacaklarını belirtti.

Türkiye Bosna Sancak Derneği ve Bayrampaşa Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında 5 Temmuz Pazar günü saat 09.00'da koşu, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da ise yürüyüş gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Bayrampaşa, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı 31. Yıl Anma Koşusu ve Yürüyüşü - Son Dakika

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