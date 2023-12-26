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Srebrenitsa soykırımında kimliği tespit edilen bir kurban daha - Son Dakika
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Srebrenitsa soykırımında kimliği tespit edilen bir kurban daha

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Srebrenitsa soykırımında katledilen bir kişinin daha kimliğinin tespit edildiği bildirildi. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 2018'de Zvornik yakınlarındaki Kamenicko Brdo bölgesinde bulunan kemik kalıntılarının, DNA testleri sonucunda Zijad Alic'e ait olduğu belirlendi. Alic'in, soykırıma maruz kaldığında 22 yaşında olduğu ifade edildi. Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesi bulunamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.

Srebrenitsa soykırımında kimliği tespit edilen bir kurban daha
26.12.2023 - 13:52,
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Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Srebrenitsa soykırımında katledilen bir kişinin daha kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünce yapılan yazılı açıklamada, 2018'de Zvornik yakınlarındaki Kamenicko Brdo bölgesinde kemik kalıntıları bulunan kurbanın, yapılan DNA işlemleri sonucu 1995'teki Srebrenitsa soykırımında öldürülen Zijad Alic olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Alic'in, soykırıma maruz kaldığında 22 yaşında olduğu ifade edildi.

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölge, fabrikalar ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Kimliği tespit edilen soykırım kurbanları her yıl 11 Temmuz'da düzenlenen törenle Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilirken, bugüne kadar 6 bin 751 soykırım kurbanının cenazesi defnedildi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesi bulunamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.???????

Kaynak: AA
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Srebrenitsa, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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