SRF'ye siber saldırıda 2020'den itibaren yaklaşık 340 çalışanın verileri çalındı - Son Dakika
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SRF'ye siber saldırıda 2020'den itibaren yaklaşık 340 çalışanın verileri çalındı

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İsviçre Yayın Kurumu'na bağlı SRF kanalında çalışanların verileri siber saldırıda çalındı. Veri ihlalinin 2020'den itibaren yaklaşık 340 mevcut ve eski çalışanı kapsadığı, hassas bilgilerin kötüye kullanıldığına dair belirti olmadığı ve suç duyurusu yapıldığı belirtildi.

İsviçre Yayın Kurumu'nun (SBC) Almanca yayın yapan SRF adlı kanalının çalışanlarına ait verilerin, bir siber saldırı sonucu çalındığı bildirildi.

İsviçre Yayın Kurumu'ndan (SBC) konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Siber saldırı nedeniyle SRF kanalı çalışanlarına ait verilerin çalındığına işaret edilen açıklamada, "Şu ana kadar hassas bilgilerin yayınlandığına veya kötüye kullanıldığına dair herhangi bir belirti yok. Veri ihlali, 2020'den itibaren yaklaşık 340 mevcut ve eski SRF çalışanının iletişim ve kurumsal bilgilerini kapsıyor. Bunlar arasında isimler, görev unvanları ve profesyonel iletişim bilgilerinin yanı sıra bazı özel iletişim bilgileri de yer alıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, verilerin esas olarak kanalın mevcut bilgi hizmetleri departmanındaki personelle ilgili olduğuna işaret edilerek, mevcut bilgilere göre başka yetkisiz erişim vakasının yaşanmadığı ve olayın kontrol altına alındığı belirtildi.

Konu yargıya taşındı

İsviçre kamu yayın kuruluşunun, yetkisiz kişilerin SRF çalışanlarına ait verilere eriştiğini tespit ettikten sonra hızlıca harekete geçtiği kaydedilen açıklamada, etkilenen erişim noktalarının devre dışı bırakıldığı ve ek güvenlik önlemlerinin uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Saldırının nedenlerini ve kapsamını açıklığa kavuşturmak için iç ve dış uzmanların işbirliğiyle kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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