Sri Lanka\'da Dang Humması İçin Denetim Başladı

KOLOMBO, 9 Haziran (Xinhua) -- Sri Lankalı sağlık yetkilileri, pazartesi günü başlayan ve üç gün sürecek olan Ulusal Dang Humması Sivrisinek Kontrol Programı'nın ilk gününde 70.000'den fazla noktada denetim gerçekleştirdi.

Sağlık ve Kitle İletişim Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre, ülkede bu yıl dang humması nedeniyle şimdiye kadar 20 can kaybı ile 36.168 vaka kaydedildi.