Sri Lanka\'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 14 yaralı

Sri Lanka'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Başkent Colombo'nun yaklaşık 140 kilometre doğusundaki Kotmale bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı.

OTOBÜSTE 50 YOLCU VARDI

Ulaştırma ve Karayolları Bakan Yardımcısı Prasanna Gunasena, yaptığı basın açıklamasında, kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin yaralandığını söyledi. Polis, kaza sırasında otobüste yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu belirtti.