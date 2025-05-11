Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
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Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 14 yaralı

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Sri Lanka'da Kotmale bölgesinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Ulaştırma ve Karayolları Bakan Yardımcısı, olayda otobüste yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu açıkladı.

11.05.2025 10:44  Güncelleme: 11:27
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Sri Lanka'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Başkent Colombo'nun yaklaşık 140 kilometre doğusundaki Kotmale bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı.

OTOBÜSTE 50 YOLCU VARDI

Ulaştırma ve Karayolları Bakan Yardımcısı Prasanna Gunasena, yaptığı basın açıklamasında, kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin yaralandığını söyledi. Polis, kaza sırasında otobüste yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu belirtti.

Sri Lanka\'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 14 yaralı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 14 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
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