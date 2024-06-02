Sri Lanka\'da Sel ve Heyelanda 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Kayboldu

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Sri Lanka'da, şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanda 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Sri Lanka Savunma Bakanı Premitha Bandara Tennakoon, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış sonucu yaşanan sel ve heyelanda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Tennakoon, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Yerel medyada ayrıca, şiddetli yağışların pek çok bölgede hasara neden olduğu ifade edildi.