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Sri Lanka Donanması, Hindistanlı Balıkçıları Yakaladı - Son Dakika
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Sri Lanka Donanması, Hindistanlı Balıkçıları Yakaladı

Sri Lanka donanması, 12 Hindistanlı balıkçıyı kaçak avlanırken yakaladı ve 3 trol teknesine el koydu. Tutuklamalar, Jaffna kentinin Karaitivu adasında gerçekleştirilen özel operasyon sırasında yapıldı. Donanma, yasadışı balıkçılık yapmalarını engellemek için Sri Lanka sularında düzenli olarak devriye gezdiklerini ve bu şekilde yerel balıkçıların geçim kaynaklarına ve ülkenin deniz kaynaklarına olumsuz etkileri önlediklerini belirtti.

Sri Lanka Donanması, Hindistanlı Balıkçıları Yakaladı
14.01.2024 - 16:15,
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KOLOMBO, 14 Ocak (Xinhua) -- Sri Lanka donanması, 12 Hindistanlı balıkçıyı Cumartesi gecesi ülkenin karasularında kaçak avlanırken yakaladı, 3 trol teknesine el koydu.

Donanmadan Pazar günü yapılan açıklamada, tutuklamaların kuzeydeki Jaffna kentinin Karaitivu adasında bulunan Kovilan Point Deniz Feneri açıklarında, Hindistanlı kaçak avcı trol teknelerini Sri Lanka sularından çıkarmak için donanmanın düzenlediği özel operasyon sırasında yapıldığı bildirildi.

Donanma, Hindistanlı balıkçılar ile trol teknelerinin Kankesanthurai limanına getirildiğini ve yasal işlem için Mailadi balıkçılık müfettişine teslim edileceğini ifade etti.

Yabancı trol teknelerinin yasadışı balıkçılık yapmalarını engellemek için Sri Lanka sularında düzenli olarak devriye gezdiklerini belirten donanma, böylece bu tarz eylemlerin yerel balıkçıların geçim yolları ile ülkenin deniz kaynaklarına getireceği olumsuz etkileri önlediklerini bildirdi.

Sri Lanka donanması 2023 yılında yasadışı faaliyetlerde bulunan 343 kişiyi tutuklarken binlerce kilogram kaçak mala el koydu.

Kaynak: Xinhua
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